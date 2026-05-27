دمای هوا در خراسان رضوی به صورت محسوس افزایش می‌یابد و اوایل هفته پیش‌رو دمای هوای مشهد به ۴۰ درجه می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای روز‌های جمعه و شنبه پیش‌ رو دمای هوا افزایش محسوسی دارد و هشدار سطح زرد صادر شده است.

زهرا مبشری‌نسب افزود: از امروز تا اوایل عصر یکشنبه وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار نیز تا اوایل هفته آینده در نقاط مستعد وجود دارد.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تندباد با سرعت ۷۹ کیلومتر شهر‌های کوهسرخ، بردسکن و خوشاب را درنوردید.

مبشری‌نسب گفت: همچنین در این بازه زمانی قوچان با کمینه دمای هشت درجه خنک‌ ترین و تایباد با دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بود. دمای هوای مشهد نیز امروز بین ۱۸ و ۳۱ درجه در نوسان است.