دمای هوا در خراسان رضوی به صورت محسوس افزایش مییابد و اوایل هفته پیشرو دمای هوای مشهد به ۴۰ درجه میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای روزهای جمعه و شنبه پیش رو دمای هوا افزایش محسوسی دارد و هشدار سطح زرد صادر شده است.
زهرا مبشرینسب افزود: از امروز تا اوایل عصر یکشنبه وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: وزش باد شدید همراه با گرد و غبار نیز تا اوایل هفته آینده در نقاط مستعد وجود دارد.
وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تندباد با سرعت ۷۹ کیلومتر شهرهای کوهسرخ، بردسکن و خوشاب را درنوردید.
مبشرینسب گفت: همچنین در این بازه زمانی قوچان با کمینه دمای هشت درجه خنک ترین و تایباد با دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بود. دمای هوای مشهد نیز امروز بین ۱۸ و ۳۱ درجه در نوسان است.