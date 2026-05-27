رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه سفر خود به شهرستان بهارستان، از حل چندین مشکل دیرینه و مهم این شهرستان با ورود مستقیم دستگاه قضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی‌مهر با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در راستای حفظ «حقوق عامه» و رفاه شهروندان به این مسائل ورود کرده است، اقدامات را چنین برشمرد:

راه‌اندازی مجتمع «شوق زندگی»: افتتاح این مرکز گام مهمی برای حمایت و ساماندهی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است. پایان بلاتکلیفی آرامستان شهر گلستان: حل مشکل ۲۰ ساله‌ای که دغدغه بسیاری از شهروندان بود. احیای مجموعه فرهنگی‌ورزشی شهدای خلیج فارس: پس از ۱۰ سال تعطیلی و رکود، این مجموعه با پیگیری‌های قضایی دوباره برای استفاده مردم آماده شد.

رفع اختلاف برای پل وحدت صالحیه: حل اختلاف ۱۰ ساله با اسلامشهر که مانع اصلی تکمیل و افتتاح این طرح حیاتی برای کاهش ترافیک منطقه بود. رئیس کل دادگستری تهران این اقدامات را نشانه عزم جدی قوه قضاییه برای پیگیری مطالبات مردم و باز کردن گره‌های اجرایی دانست که سال‌ها بر زمین مانده بودند.