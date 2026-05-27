مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره): طرح نذر قربانی در عید سعید قربان با مشارکت کمیته امدادامام خمینی (ره) و کشتارگاه‌های استان یزد اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مبشری گفت: یکی از برنامه‌های مشترک کمیته امدادامام خمینی (ره) با کشتارگاه‌های استان یزد، بحث استقرار پایگاه‌های کمیته امداد در محل کشتارگاه‌ها است. مبشری افزود: در این پایگاه‌ها نیکوکاران با همکاری کشتارگاه‌ها گوشت قربانی خود را نذر نیازمندان می‌کنند.

مبشری گفت: از قبل افراد تحت پوشش مشخص شده‌اند و کمیته امداد با بسته بندی‌های مشخص گوشت‌های اهدایی را بین این مددجویان تقسیم می‌کند.