پخش زنده
امروز: -
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره): طرح نذر قربانی در عید سعید قربان با مشارکت کمیته امدادامام خمینی (ره) و کشتارگاههای استان یزد اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مبشری گفت: یکی از برنامههای مشترک کمیته امدادامام خمینی (ره) با کشتارگاههای استان یزد، بحث استقرار پایگاههای کمیته امداد در محل کشتارگاهها است. مبشری افزود: در این پایگاهها نیکوکاران با همکاری کشتارگاهها گوشت قربانی خود را نذر نیازمندان میکنند.
مبشری گفت: از قبل افراد تحت پوشش مشخص شدهاند و کمیته امداد با بسته بندیهای مشخص گوشتهای اهدایی را بین این مددجویان تقسیم میکند.