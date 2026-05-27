پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشستی تخصصی با عنوان «مقام فلسفه در دوره تاریخ ایران اسلامی» را به مناسبت نکوداشت نود و چهارمین سالروز تولد فیلسوف برجسته معاصر، رضا داوری اردکانی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست علمی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تدارک دیده شده است، فرصتی برای واکاوی جایگاه اندیشه فلسفی در بستر تاریخ ایران اسلامی و نقد و بررسی آراء و افکار استاد رضا داوری اردکانی خواهد بود. در این برنامه، جمعی از صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه حکمت و فلسفه به ایراد سخن می‌پردازند.

سخنرانان این مراسم عبارتند از: قاسم پورحسن، حسین کلباسی اشتری، علی مرادخانی، یوسف نوظهور، رضا سلیمان حشمت و بیژن عبدالکریمی است. همچنین دبیری این نشست علمی را نیز سیدجواد میری برعهده خواهد داشت.

علاقه‌مندان به مباحث حکمی و فلسفی می‌توانند یکشنبه ۱۰ خردادماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در این نشست حضور یابند. این برنامه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن ادب برگزار خواهد شد.

همچنین، پیوند ورود به نشست به صورت مجازی (وبینار) از طریق آدرس https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/fwj-s۸g-mxj-xhd فراهم شده است.