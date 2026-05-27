علیرضا رفیع‌زاده درگفت وگو با خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز؛ امروز در بازدید از روند ذبح دام در استان البرز از تشکیل ستاد ویژه عید قربان به محوریت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها خبرداد و گفت: در این ستاد تصمیماتی اتخاذ شده است تا مردم بتوانند به راحتی دام سالم و با کیفیت تهیه کرده و آن را به صورت بهداشتی ذبح کنند.

رفیع‌زاده افزود: در حال حاضر ۸۰۰ جایگاه ثابت در کشور برای ذبح دام درکشور در نظر گرفته شده که در این مکان‌ها، پیش از ذبح، دام زنده توسط همکاران دامپزشکی معاینه می‌شود و پس از تأیید سلامت، خریداری و ذبح می‌شود و تمامی خدمات از سوی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دامپزشکی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

او تاکید کرد: نظارت‌های لازم بهداشتی و شهری در مسیر ذبح تا قطعه‌بندی و بسته‌بندی گوشت انجام و به مردم توصیه می‌شود گوشت قربانی را پیش از مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنند.