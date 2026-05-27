رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تبریک عید سعید قربان، از آمادهسازی ۸۰۰ جایگاه ثابت برای ذبح بهداشتی دام در سراسر ایران خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال بیش از ۲۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در قربانگاهها، کشتارگاهها و مناطق روستایی و عشایری ذبح شود.
علیرضا رفیعزاده درگفت وگو با خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز؛ امروز در بازدید از روند ذبح دام در استان البرز از تشکیل ستاد ویژه عید قربان به محوریت استانداریها و فرمانداریها خبرداد و گفت: در این ستاد تصمیماتی اتخاذ شده است تا مردم بتوانند به راحتی دام سالم و با کیفیت تهیه کرده و آن را به صورت بهداشتی ذبح کنند.
رفیعزاده افزود: در حال حاضر ۸۰۰ جایگاه ثابت در کشور برای ذبح دام درکشور در نظر گرفته شده که در این مکانها، پیش از ذبح، دام زنده توسط همکاران دامپزشکی معاینه میشود و پس از تأیید سلامت، خریداری و ذبح میشود و تمامی خدمات از سوی شهرداریها، فرمانداریها و دامپزشکی به صورت رایگان ارائه میشود.
او تاکید کرد: نظارتهای لازم بهداشتی و شهری در مسیر ذبح تا قطعهبندی و بستهبندی گوشت انجام و به مردم توصیه میشود گوشت قربانی را پیش از مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنند.