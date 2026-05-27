پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامه "هم عهدی با شهدا " برای بیعت با شهیدان در روستای بالا احمدچاله پی بابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ویژه برنامه "هم عهدی با شهدا " برای ادامه راه این عزیزان در گلزار شهدای روستای بالا احمدچاله پی شهرستان بابل برگزار شد.
این مراسم معنوی با روایتگری و مداحی با حضور مردم شهید پرور در گلزار شهدای روستا برگزار شد.
به گفته مسئول این مراسم، چهارشنبه شهدایی به مدت ۱۶ سال است که در این روستا برگزار میشود و مردم در این برنامه ضمن بیعت با مقام معظم رهبری، بر الگوپذیری از شهدای گرانقدر تاکید میکنند.
حسینجانزاده و گزارشی از این مراسم: