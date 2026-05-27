به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با ارسال پیامهای تبریک جداگانه خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در مناطق مختلف جهان، فرارسیدن عید سعید قربان را به همتایان خود و مسلمانان جهان تبریک گفت و از درگاه خداوند برای همه مسلمانان جهان، صلح، سعادت و بهروزی مسئلت کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پیام ارسالی تاکید کرده است: «عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و جلوه بیبدیل از ایثار، تعبد و تسلیم در برابر ذات اقدس الهی است و دعا میکنیم به میمنت و مبارکی این عید بزرگ، شاهد گسترش و تقویت همبستگی اسلامی برای همکاری و همیاری جهت مقابله با جنگ، تبعیض و اشغالگری بهویژه در منطقه غرب آسیا باشیم و جهان ما به مسیر احیای صلح و عدالت برگردد».