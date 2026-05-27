تاکید استاندار بوشهر بر ارتقای سطح معیشت مردم در حوزه گردشگری دریایی
استاندار بوشهر اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم از مسیرها و بسترهای مختلف از جمله در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی مورد تاکید قرار دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست شورای گردشگری ساحلی و دریایی استان با حضور محمدجواد حقشناس مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تقدیر از حمایتهای این وزارتخانه از طرحهای استان بوشهر، گفت: انتخاب و ارسال پرونده سیراف به یونسکو برای ثبت جهانی و تصویب ایجاد دبیرخانه مرکزی خلیج فارس در استان از اقدامات ارزشمندی است که با پیگیریهای موثر آقای حقشناس محقق شد که قابل تقدیر است.
وی افزود: استان بوشهر به دلیل موقعیت ساحلی در حاشیه خلیج فارس، پیشینه تاریخی، فرهنگ غنی بومی و ظرفیتهای طبیعی دارای طرفیت بالایی برای توسعه صنعت گردشگری دارد و معرفی بهتر و موثرتر ظرفیتهای مهم استان به ویژه گردشگری ساحلی و دریایی از اولویتهای مدیریت استان است که امیدوارم با تلاش فعالان این عرصه، محقق شود.
استاندار بوشهر اظهار کرد: توسعه اقتصاد دریا محور، اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم از مسیرها و بسترهای مختلف از جمله در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی مورد تاکید قرار دارد و اگر برنامهریزی راهبردی، توسعه زیرساختها و جذب سرمایهگذاری بهدرستی انجام شود، بوشهر میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری جنوب ایران و خلیج فارس تبدیل شود، اگر چه برای توسعه زیرساختهای گردشگری ساحلی اقدامات خوبی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: اقدامات انجام شده تا کنون کافی نیست و باید به گونهای زیرساختهای گردشگری را توسعه دهیم که گردشگران، در استان اقامت داشته و موجب ارتقای شاخصهای اقتصادی به ویژه اشتغال و درآمدِ سرانه شود.
زارع در ارتباط با انتخاب مشاور برای طراحی موزههای تخصصی در شهرستانهای استان نیز گفت: پیگیری لازم از طریق اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان صورت گیرد تا از محل ردیفهای ملی و استانی، اعتبارات مورد نیاز برای مطالعه، تخصیص یابد.
استاندار بوشهر بیان کرد: دولت وفاق ملی به گردشگری دریایی و توسعه اقتصاد دریامحور باور دارد و در استان بوشهر نیز در یکسال اخیر، اقدامات خوبی در این عرصه انجام شده که امیدوارم تداوم یابد.