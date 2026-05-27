به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، کارشناس منابع طبیعی فسا گفت: یکی از گیاهان دارویی خودرو که بهار امسال در عرصه‌های کشاورزی این شهرستان به دلیل بارش باران رشد مناسبی داشته ، گیاه خوار مریم است.

عطارزاده افزود: این گیاه به دلیل داشتن ماده سیلیمارین برای سلامت انسان به خصوص محافظت و درمان کبد چرب استفاده می‌شود، همچنین برای کاهش کلسترول خون و پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی، تنظیم قندخون، افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن مفید است.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.