به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس چهارمحال و بختیاری اعلام کرد:در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالا‌های اساسی در شرایط فعلی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق شدند یک انبار احتکار چوب‌ ام دی اف را شناسایی کنند، پلیس با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به همراه تیمی از بازرسان اداره تعزیرات و اداره صمت به محل اعزام شدند.

در بازرسی از این انبار، تعداد تقریبی دو هزار و ۵۹۳ ورق‌ ام دی اف که در سامانه جامع انبار‌ها و تجارت ثبت نگردیده کشف، مالک آن به مرجع قضایی معرفی، ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، حدود ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.