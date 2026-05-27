کارشناس بازار سرمایه گفت: بازگشایی بازار با تمهیدات مناسب، انتشار گزارش‌های مثبت مالی شرکت‌ها، حذف رانت ارزی و ورود نقدینگی جدید، از مهم‌ترین عوامل رونق دوباره بازار سهام بوده است.

دارابی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به روند معاملات بورس در هفته جاری اظهار کرد: بازار سهام این هفته یکپارچه سبزپوش بود و توانست با ثبت بازدهی حدود ۱۰ درصدی، کام سهامداران را شیرین کند.

وی افزود: شاخص کل بورس که در ایام جنگ تحمیلی و در سطح ۳ میلیون و ۷۱۳ هزار واحد متوقف شده بود، پس از بازگشایی بازار با تمهیدات و آماده‌سازی‌های لازم، در پایان معاملات روز سه‌شنبه از مرز ۴ میلیون و ۷۳ هزار واحد عبور کرد و بازدهی مناسبی را برای بازار رقم زد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل اثرگذار بر رشد بورس گفت: در حال حاضر بازار تحت تأثیر چند عامل قرار دارد که نخستین مورد، آماده‌سازی مناسب برای بازگشایی بازار و بازگشت اعتماد سهامداران است؛ موضوعی که باعث خروج نقدینگی از فضای احتیاط و ورود دوباره پول به بازار شد و معامله‌گران را در موقعیت خرید قرار داد.

دارابی ادامه داد: همزمان با آغاز فصل مجامع، شرکت‌ها در حال انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد سال ۱۴۰۴ هستند که عمدتاً گزارش‌های مثبتی بوده و با رشد مناسبی همراه شده‌اند. همچنین جذابیت سود‌های نقدی شرکت‌ها نسبت به سال‌های گذشته نیز توجه فعالان بازار را جلب کرده است.

وی با اشاره به انتشار گزارش فروش شرکت‌ها در اردیبهشت‌ماه گفت: این گزارش‌ها نیز حکایت از عملکرد مطلوب شرکت‌ها دارد و حذف رانت ارزی باعث شده شرکت‌ها با قیمت‌های واقعی‌تری فعالیت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: قیمت‌های مناسب در بازار‌های جهانی نیز موجب شده شرکت‌های کامودیتی‌محور با شرایط بهتری مواجه شوند و همین موضوع به یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار تبدیل شده است.

دارابی همچنین کاهش نسبی قیمت طلا و نقره در بازار‌های جهانی را از دیگر عوامل اثرگذار بر بورس دانست و گفت: این موضوع در کنار خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و صندوق‌های طلا و نقره، موجب ورود نقدینگی به بازار سهام شده و در مجموع زمینه رشد بازار را فراهم کرده است.