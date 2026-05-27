به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجعفر زارع خوشدل شعری باعنوان "فلسفه قربانی کردن" به مناسبت عید سعید قربان سروده است.

گوسفندی را که قبل از ذبح آبش می دهند

عید قربان است و آهنگ ثوابش می دهند

"پرسشی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس"

پس چرا با تیغ یا چاقو عذابش می دهند؟

نکته هایی معنوی دارد ، رموزی بی شمار

این سوال سخت را اینسان جوابش می دهند

حاجیان،در سرزمین وحی مُحرم می شوند

نفس شیطانی سرکش را عتابش می دهند

پای روی نفس بگذارند مانند خلیل

ظلمت ِ عجب و ریا را آفتابش می دهند

آب در فرهنگ ما دارد حکایت از حسین ع

یک سلام از عمق جانها بر جنابش می دهند

شهوت و تزویر را با شوق قربان می کنند

حق پرستان وعده ی روز حسابَش می دهند

خوشدل از فرمانبری ِ حضرت پروردگار

بخشش یکتای عالم را شتابش می دهند

آی حاجی ، پاک شو در حق مردم کن دعا

پاک را حتمن دعای مستجابش می دهند