به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا خان محمدی که برای پیگیری میدانی وضعیت نهضت توسعه عدالت آموزشی در فضاها و تجهیرات به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده است، گفت: راه موفقیت کشور توسعه مدارس است، بر اساس نهضت توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم، پنج هزار کلاس درس تا دو سال آینده در سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت هم افزایی میان مسئولان و مردم برای رفع مشکلات آموزشی، افزود: با نگاه ویژه‌ای که در بالاترین سطوح اجرایی کشور وجود دارد، فرآیند کیفیت بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی با قوت آغاز و در حال انجام است.

سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: این مجتمع آموزشی با زیربنای ۱۸۴۲ مترمربع طراحی شده است که با بهره‌برداری از آن بخش بزرگی از دغدغه خانواده‌ها و دانش‌آموزان عزیز منطقه قاسم‌آباد در دسترسی به فضای آموزشی استاندارد و ایمن مرتفع خواهد شد.



مدیرکل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: سفر ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور به این استان، برکات فراوانی برای تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز پروژه‌های راهبردی در مناطق پرجمعیت و حاشیه شهر‌ها داشته است.

لک‌زایی در پایان خاطرنشان کرد: نهضت مدرسه‌سازی در سیستان و بلوچستان با همت دولت و مشارکت خیرین گرانقدر، با شتابی بی‌سابقه در حال حرکت است و تلاش می‌کنیم این مجتمع ۱۸ کلاسه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و تحویل آینده‌سازان این مرز و بوم دهیم.