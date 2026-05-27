به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز چهارشنبه شهادت محمد عوده، معروف به «ابوعمرو»، از فرماندهان ارشد گردان‌های قسام را تسلیت گفت.

محمد عوده در حمله تروریستی شب گذشته رژیم صهیونیستی به ساختمانی در محله الرمال در غرب شهر غزه به همراه همسر و سه فرزندش به شهادت رسید.

اسامی شهدای این حمله تروریستی عبارتند از:

۱. محمد عوده، معروف به ابوعمرو

۲. همسر او،‌ام‌عمرو

۳. یاسر محمد عوده، فرزند او

۴. یحیی محمد عوده، فرزند او

۵. جمیله محمد عوده، دختر او

محمد عوده از فرماندهان ارشد القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، بود و پس از شهادت عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های القسام، از بالاترین فرماندهان این گردان‌ها به شمار می‌رفت.