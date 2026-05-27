به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه شهرستان رشتخوار صبح‌امروز در جمع نمازگزاران در خطبه‌های نماز عید سعید قربان در رشتخوار گفت: رژیم کودک کش و غاصب اسرائیل، امروز با شعار نیل تا فرات، به دنبال محقق کردن این شعار است، سران حکومت‌های اسلامی باید دست در دست هم امروز در مقابل آن‌ها بایستند، اما متاسفانه برخی کشور‌های اسلامی اکنون در مقابل دشمنان اسلام سر فرود آوردند.

حجت الاسلام شمس الدین زاده افزود: دشمن با خیال اینکه دست ما خالی است وارد میدان نبرد شد، اما سیلی محکمی خورد، امروز در موضوع بیداری اسلامی مردم ما بیدار هستند.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی که خرمشهر‌ها در پیش داریم، ادامه داد: تنگه هرمز و خلیج فارس امروز خرمشهر ما و این مسیر امروز مسیر پیروزی ما است.

وی بیان کرد: امروز جبهه و خیابان وحدت بخش است، این نیرو تبدیل به نیروی و قوای نیرو‌های نظامی ما شده است، جبهه میدان انرژی بخش است برای جبهه و نیروی و قوای نظامی ما و اقتدار جبهه نظامی ما انرژی بخشِ برای جبهه دیپلماسی است.

حجت الاسلام شمس الدین زاده گفت: در موضوع جبهه اقتصادی کشور، امروز تورم بسیار سنگین است، که این جبهه نیازمند تقویت و کار و تلاش بیشتر از سوی مسئولان است.