بر اساس آخرین آمار، بیش از ۶۰ درصد دانشآموزان آذربایجان غربی نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی اقدام کردهاند. اولیای دانشآموزان میتوانند تا پایان خردادماه برای تکمیل این فرآیند به سامانههای مربوطه مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: فرآیند ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان استان همزمان با سراسر کشور از اردیبهشتماه آغاز شده و تاکنون برای ۶۰ درصد دانشآموزان استان ثبت سفارش انجام شده است.
محمد رضازاده با بیان اینکه ثبت سفارش کتابهای دوره ابتدایی همچنان ادامه دارد، افزود: در این میان، ثبتنام گروهی در اولویت قرار دارد، با این حال اولیای دانشآموزان نیز میتوانند تا پایان خردادماه با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش برای تمامی پایههای دوره اول متوسطه نیز در حال انجام است، اما فرآیند ثبت سفارش کتابهای پایه دهم پس از انتخاب رشته دانشآموزان صورت میگیرد.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به آمار ثبت سفارشها بیان کرد: از مجموع ۳۲۴ هزار و ۷۱۹ دانشآموز دوره ابتدایی که ملزم به ثبت سفارش کتاب هستند، تاکنون ۲۸۴ هزار و ۶۰۸ نفر از دانشآموزان پایههای دوم تا ششم اقدام به این کار کردهاند.
وی ادامه داد: در دوره متوسطه اول نیز از ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ دانشآموز، ۸۰ هزار و ۹۲۳ نفر ثبت سفارش خود را انجام دادهاند.
به گفته رضازاده، در دوره متوسطه نظری از مجموع ۵۰ هزار و ۹۷۱ دانشآموز، حدود ۳۸ هزار نفر موفق به ثبت سفارش کتاب شدهاند.
وی اضافه کرد: همچنین در شاخه فنیوحرفهای از میان ۲۲ هزار و ۷۹۰ دانشآموز، ۱۳ هزار و ۱۲۸ نفر و در رشته کاردانش از ۱۰ هزار و ۷۱۳ دانشآموز، ۵ هزار و ۶۲۷ نفر نسبت به ثبت سفارش کتابهای درسی خود اقدام کردهاند.