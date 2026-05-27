مديرعامل شركت ملی حفاری ایران با اشاره به شش ماه کار بی وقفه متخصصان این مجموعه از بازگشت ۶ دستگاه حفاری به چرخه عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز کشور خبر داد.

بازگشت ۶ دستگاه حفاری به چرخه عملیات نفت و گاز کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اعلام اینکه ماهیت عملیات حفاری یک کار بدون وقفه است گفت: با برنامه ریزی‌های شبانه روزی در راستای تکریم ملت شریف ایران اسلامی و با حضور میدانی همه رده‌های تخصصی عملیات صنعت حفاری در سایه منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال ١٤٠٥ در شرایط سخت و دشوار با وجود تحریم‌های ظالمانه دشمنان اسلام و بشریت کار عملیاتی بروز رسانی و روزآمد سازی دستگاه‌های متوقف شده را آغاز کردیم.

وی افزود:در زمینه بازسازی و تعمیر اساسی دکل‌های حفاری با کار گروهی از متخصصان عملیات حفاری در بازه زمانی شش ماهه ، شش دستگاه حفاری به چرخه عملیات حفاری نفت و گاز کشور بازگشت.

مرتضی فولادی با بیان اینکه برخی از این دستگاه‌ها بطور میانگین ٢٥٠ روز از مدار تولید خارج بودند گفت: این عملیات با توجه به اهمیت کار و تولید روز افزون در کشور به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و نقش حداکثری شرکت ملی حفاری ایران در تحقق اهداف صنعت نفت صورت پذیرفت.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پایان از همه کارکنانی که جهادگونه در مناطق عملیاتی صنعت نفت کشور بصورت مستمر با کار جهادی در شرایط سخت مشغول به خدمت هستند قدردانی کرد.