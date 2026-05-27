به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: در پویش نذر قربانی، خیرات خرد مردم جمع‌آوری و به یک خیر بزرگ برای کمک به نیازمندان تبدیل می‌شود.

وی افزود: تاکنون کمک‌های مردمی معادل ۲۰۰ رأس دام در این پویش جمع‌آوری شده که پس از ذبح و بسته‌بندی، میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی ادامه داد: مردم نیکوکار می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۸۶۸۸۷۷ و همچنین برنامه کاربردی «صدقه من» در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند.