مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: همزمان با عید سعید قربان، پویش نذر قربانی با هدف جمعآوری کمکهای مردمی و توزیع گوشت قربانی بین خانوادههای نیازمند در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار کرد: در پویش نذر قربانی، خیرات خرد مردم جمعآوری و به یک خیر بزرگ برای کمک به نیازمندان تبدیل میشود.
وی افزود: تاکنون کمکهای مردمی معادل ۲۰۰ رأس دام در این پویش جمعآوری شده که پس از ذبح و بستهبندی، میان خانوادههای نیازمند توزیع خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی ادامه داد: مردم نیکوکار میتوانند از طریق کد دستوری #۰۸۶۸۸۷۷ و همچنین برنامه کاربردی «صدقه من» در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند.