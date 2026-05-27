حزب الله لبنان از درگیری تن‌به‌تن رزمندگان مقاومت اسلامی با نظامیان اشغالگر و عقب‌نشینی اشغالگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی نظامیان ارتس رژیم صهیونیستی را در کنار رودخانه‌ای در شهرک «زوطر شرقی» با گلوله‌های توپ و موشک‌های سنگین هدف قرار دادند.

حزب الله در بیانیه آورده است که نظامیان رژیم صهیونیستی قصد پیشروی به سمت زوطر شرقی را داشتند که رزمندگان مقاومت با آنها مقابله کردند.

حزب الله لبنان در بیانیه دیگر خود آورده است که رزمندگان مقاومت با نظامیان رژیم اشغالگر در مجتمع الکشفی در زوطر شرقی با استفاده از اسلحه‌های سبک و متوسط از فاصله صفر به صورت تن‌به‌تن درگیر شدند و نظامیان اشغالگر را مجبور به عقب نشینی کردند.

عملیات موشکی حزب الله علیه نظامیان ارتش اسرائیل

حزب الله لبنان اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی امروز چهارشنبه تجمع نظامیان و خودرو‌های زرهی ارتش صهیونیستی را در «تله الخزان» در شهرک «زوطر شرقی» موشکباران کردند.

حزب الله لبنان همچنین از هدف قرار دادن تانک مرکاوا در بستان «زطام» در شهرک زوطر شرقی با هواگرد انتحاری خبر داد.

حزب الله تاکید کرد که این عملیات‌ها در دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به روستا‌ها و تخریب خانه‌ها و شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان در جنوب لبنان انجام شده است.