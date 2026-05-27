رئیس اداره مدل‌سازی و توسعه روش‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مهلت بهره‌مندی از طرح بیمه سهام «هم‌وطن» برای سهامداران حقیقی دارای سبد سهام کمتر از یک میلیارد تومان به پایان رسید.

رضا جهان‌بین در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به پایان مهلت اجرای طرح بیمه سهام «هم‌وطن» گفت: این طرح با هدف حمایت از سهامداران حقیقی همزمان با بازگشایی بازار سرمایه پس از جنگ تحمیلی رمضان اجرایی شد.

رئیس اداره مدل‌سازی و توسعه روش‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: براساس این طرح، سهامداران حقیقی که ارزش سبد سهام آنها در بورس و فرابورس ـ به‌جز بازار پایه، بازار توافقی و حق‌تقدم‌ها ـ در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ کمتر از یک میلیارد تومان بود، می‌توانستند با خرید اوراق «هم‌وطن»، سبد سهام خود را با بازدهی ۳۰ درصدی و سررسید ۱۸ ماهه بیمه کنند.

جهان‌بین تاکید کرد: شرط بهره‌مندی از این طرح، خرید اوراق «هم‌وطن» و عدم فروش سهام تا زمان سررسید بود.