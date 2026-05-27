نماز عید سعید قربان صبح امروز با حضور باشکوه نماز گزاران کردستانی در شهرهای مختلف استان اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیینی معنوی که جلوهای از وحدت و همدلی اسلامی رو به نمایش گذاشت.
در این آئین معنوی ماموستا رستمی امام جمعه سنندج عید قربان را نماد بندگی، اخلاص و برابری انسانها در برابر پروردگار دانست و گفت: رهایی از اسارت نفس و تقویت ایمان، از مهمترین پیامهای این عید بزرگ اسلامی است.
صبح امروز همچنین این مراسم در فضایی سرشار از معنویت وهمدلی در مهدیه سنندج و به امامت نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد
نماینده ولیفقیه در کردستان نیز در خطبههای عید قربان سنندج گفت: پیروزی نهایی در جنگ تحمیلی سوم از آنِ ایران است و سکوت در برابر تجاوز دشمن، نشانه اسلام آمریکایی است.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به مقاومت ملت ایران افزود: دشمن که از شکست سهروزه ایران سخن میگفت، امروز به قدرت جمهوری اسلامی اعتراف کرده است.
وی انسجام ملی و حضور مردم در میدان را از عوامل اقتدار کشور دانست.
در پایان این آئین معنوی نمازگزاران بر کمک به نیازمندان و حفظ وحدت مسلمانان به عنوان رمز پیروزی امت اسلامی تأکید کردند.