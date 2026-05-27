سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت : دلار در ابتدا به عنوان ارزی معرفی شد که قرار بود به تسهیل پرداخت‌های جهانی کمک کند، اما بعداً به ابزاری در دست کسانی تبدیل شد که نتوانستند سطح رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند و برای متوقف کردن توسعه در سایر نقاط جهان، از هر اهرمی استفاده کردند.

زاخارووا: دلار به ابزاری برای توقف توسعه کشور‌ها تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،ماریا زاخارووا در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی بریکس در حاشیه نخستین مجمع بین‌المللی امنیتیرمیکو افزود: این وضعیت چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است، چرا که نهاد‌های پولی و مالی بین‌المللی خود به ابزار‌های فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این چالش‌ها نیازمند ایجاد یک سیستم واکنش مؤثر در درون سازمان‌هایی مانند بریکس است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: دستیابی به نتایج ملموس در این زمینه در بیانیه‌های رهبران بریکس، از جمله اجلاس کازان در سال ۲۰۲۴ و ریودوژانیرو در سال ۲۰۲۵، تثبیت شده است.

وی اظهار داشت: در این اسناد بر ایجاد مکانیسم‌هایی برای پرداخت‌های برون‌مرزی و زیرساخت‌های مشترک پایاپای و بیمه اتکایی تأکید شده است.

زاخارووا خاطرنشان کرد: همه این مسائل در سطح عملی در حال بحث و بررسی است و بانک توسعه جدید (NDB) نقش ویژه‌ای در این میان دارد.

وی در ادامه یادآور شد: این تلاشی برای مقابله یا کاهش اهمیت نهاد‌های مالی موجود نیست. بلکه تلاشی است برای جلوگیری از نابودی اقتصاد‌های در حال توسعه و محافظت از خود در برابر استفاده از ابزار‌های اقتصادی در جنگ‌های تجاری.

زاخارووا تصریح کرد: در مجموع صحبت درباره ایجاد یک سیستم مالی کاملاً جدید در چارچوب بریکس احتمالاً هنوز زود است، چرا که بیشتر کشور‌های عضو این گروه در مکانیسم‌های جهانی موجود ادغام شده‌اند.

زاخارووا همچنین به پرسشی درباره نقش نهاد‌های بین‌المللی از جمله بریکس، سازمان همکاری شانگهای (SCO)، اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (ASEAN) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در معماری امنیتی جدید جهان پاسخ داد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد کشور‌هایی که معتقدند جهان باید از یک مرکز تصمیم‌گیری واحد اداره شود و دنیا باید تک‌قطبی یا دوقطبی باشد برای دنیای امروز مناسب نیست و؟ اکثریت جهانی از آن حمایت نمی‌کند.

وی اظهار داشت: ویژگی‌های سیستم جدید امنیتی جهان نیز از همین مولفه شکل می‌گیرد. شکل‌گیری این سیستم جدید دقیقاً در رد چنین روش یکجانبه نهفته است؛ روشی که نه تنها ناقص و نامتناسب است، بلکه اصلاً حق حیات ندارد.

وی ادامه داد: هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگر، یک منطقه یا کل سیاره را مطابق میل خود بازسازی کند.

زاخارووا ادامه داد: ساز وکار جهان آینده باید به رویه‌ای پایان دهد که توسط قدرت‌های استعمارگر سابق برای سرکوب مستعمرات اعمال می‌شد و بعد‌ها به سیاست‌های ناسیونالیسم افراطی و آپارتاید نژادی و ملی تبدیل شد.

وی ادامه داد: کسانی که خود را فراتر از قانون می‌دانستند، دیگر نباید در ویژگی‌های جهان آینده جایی داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با بیان اینکه مفهوم جهان «چندقطبی» صرفاً یک عبارت زیبا یا شعار سیاسی نیست، گفت: چندقطبی یک واقعیت در حال رشد است که به مناطق، کشور‌ها و ائتلاف‌ها این امکان را می‌دهد تا بر اساس پتانسیل‌های اقتصادی، انسانی، فرهنگی و تمدنی خود توسعه یابند. وی افزود: این ساختارها، مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قبلاً آزمون خود را پس داده‌اند و سال‌هاست که با موفقیت فعالیت می‌کنند.

این سازمان‌ها حتی در شرایطی که در ابتدا توسط غرب کاملاً نادیده گرفته می‌شدند، به حیات خود ادامه دادند.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان‌ها وجود دارند، چون مردم کشور‌های عضو به آنها نیاز دارند. حتی اکنون که غرب متوجه اهمیت بریکس شده و برای خنثی کردن آن تلاش می‌کند، این سازمان‌ها روز به روز قوی‌تر می‌شوند.

زاخارووا در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جهان چندقطبی، پایبندی به مفاد منشور سازمان ملل متحد خواهد بود که بر احترام متقابل، حفظ حاکمیت ملی و استقلال کشور‌ها تأکید دارد.

این دیپلمات روس گفت: تلاش‌هایی که جامعه بین‌المللی برای تأسیس، شکل‌دهی و توسعه سازمان ملل متحد به کار بسته و در منشور این سازمان متمرکز شده است، در چارچوب همین نظم جهانی چندقطبیِ پیشِ رو، به طور همه‌جانبه‌ای به کار گرفته شده، بسط می‌یابد و روند توسعه و تکامل بعدی خود را پیدا خواهد کرد.