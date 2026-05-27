پخش زنده
امروز: -
محققان ایرانی در یک مطالعه تازه، بررسی کردهاند که چگونه فناوریهای دیجیتال میتوانند مدیریت و بهرهوری صنعت رو به رشد پرورش ماهیان زینتی را بهبود دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رقیه محمودی، پژوهشگر مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی یاسوج، تحقیقی را در زمینه بهکارگیری فناوریهای هوشمند در مدیریت پرورش ماهیان زینتی انجام داده است.
این پژوهش با نگاهی کلی و تحلیلی، به بررسی استفاده از ترکیب هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در فرایندهای مختلف پرورش ماهیان زینتی میپردازد و تلاش میکند تصویری روشن از وضعیت کنونی، مزایا و چالشهای این رویکرد نوین ارائه دهد. هدف اصلی این کار، نزدیک کردن دستاوردهای علمی به نیازهای عملی پرورشدهندگان و فعالان صنعت ماهیان زینتی عنوان شده است.
روش انجام این پژوهش از نوع مرور نظاممند منابع علمی بوده است. در این روش، پژوهشگر به جای انجام آزمایش میدانی، مقالات و مطالعات علمی منتشرشده در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ را بهدقت بررسی کرده است.
تمرکز این بررسی بر کاربردهای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در زمینههایی مانند پایش کیفیت آب، تشخیص زودهنگام بیماریها، مدیریت تغذیه، برآورد میزان زیستتوده و تحلیل رفتار ماهیان زینتی بوده است و با کنار هم قرار دادن نتایج این مطالعات، تصویری جامع از پیشرفتها و محدودیتهای موجود ترسیم شده است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند که ترکیب دادههای جمعآوریشده توسط حسگرها با مدلهای یادگیری ماشین و بینایی کامپیوتری، میتواند سرعت و دقت تصمیمگیری در مدیریت آکواریومها را بهطور چشمگیری افزایش دهد. این سیستمها قادرند تغییرات جزئی محیطی یا رفتاری ماهیان را شناسایی کرده و پیش از بروز مشکل جدی، هشدار لازم را ارائه دهند. با این حال، بررسیها حاکی از آن هستند که هزینههای بالای پیادهسازی و کمبود دادههای استاندارد، از موانع اصلی گسترش این فناوریها به شمار میروند.
در این مطالعه تأکید شده است که آینده پرورش ماهیان زینتی به توسعه سامانههای هوشمند بومی و مقرونبهصرفه وابسته است. سامانههایی که نهتنها مدیریت را سادهتر میکنند، بلکه به بهبود رفاه ماهیان و پایداری محیط زیست نیز کمک میکنند. پژوهش نشان میدهد بدون توجه به شرایط خاص گونههای زینتی و نیازهای واقعی پرورشدهندگان، استفاده گسترده از این فناوریها با دشواری همراه خواهد بود.
بر اساس اطلاعات تکمیلی ارائهشده در این تحقیق علمی، سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا میتوانند پایش لحظهای سلامت، رفتار و تغذیه ماهیان زینتی را ممکن سازند. این سامانهها با تحلیل الگوهای رفتاری غیرعادی، به تشخیص زودهنگام بیماریها کمک کرده و از تلفات گسترده جلوگیری میکنند. همچنین، مدیریت هوشمند تغذیه میتواند از هدررفت غذا و آلودگی آب بکاهد.
در عین حال، چالشهایی مانند کمبود دادههای اختصاصی برای گونههای زینتی، نیاز به زیرساختهای اینترنتی مناسب و آموزش نیروی انسانی متخصص، بهعنوان موانع جدی مطرح شدهاند؛ لذا محققان پیشنهاد میکنند که پایگاههای داده مشترک و همکاری میان متخصصان شیلات، مهندسی کامپیوتر و علوم داده فراهم شود تا از این طریق، مسیر توسعه این فناوریها هموارتر گردد.
این نتایج علمی در فصلنامه «آبزیان زینتی» منتشر شدهاند؛ نشریهای وابسته به انجمن علمی ماهیان زینتی ایران که به انتشار پژوهشهای تخصصی در حوزه پرورش و نگهداری ماهیان زینتی میپردازد.