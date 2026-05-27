مجموعه باغ کتاب تهران، امروز با برگزاری چهار نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب در بخشهای ایوان کودک و نوجوان، ایوان شاهنامه و روبهروی فروشگاه کودک و نوجوان، میزبان اهالی فرهنگ و کتابخوانان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه فرهنگی باغ کتاب تهران در ادامه برنامههای ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد فضای تعامل میان نویسندگان و مخاطبان، عصر امروز (ششم خرداد ) چهار نشست نقد و بررسی کتاب را در بخشهای مختلف خود برگزار میکند.
طبق برنامه اعلامشده، علاقهمندان به مباحث تاریخی و تمدنی میتوانند برای شرکت در نشست نقد و بررسی کتاب «چهل ستون تمدن» به ایوان شاهنامه مراجعه کنند.
همچنین، بخشهای ویژه کودک و نوجوان این مجموعه نیز میزبان سه نشست دیگر خواهد بود. نشست نقد و بررسی کتاب «زنده باد پرسپولیس» در ایوان کودک و نوجوان برگزار میشود. در ادامه در همین مکان، نشست کتاب «راز تالار آینه» میزبان مخاطبان خواهد بود.
علاوه بر این، در روبهروی فروشگاه کودک و نوجوان، نشست نقد و بررسی کتاب «جادوپرست» برگزار خواهد شد.
باغ کتاب تهران بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی کشور، همواره با برگزاری رویدادهای متنوعی ازجمله جلسات نقد و بررسی، رونمایی کتاب و نشستهای ادبی، در تلاش است تا نقش مؤثری در پویایی فضای فرهنگی و ترویج مطالعه میان اقشار مختلف بهویژه کودکان و نوجوانان ایفا کند.
رویداد اردیبهشت باغ کتاب تا جمعه میزبان علاقمندان است.