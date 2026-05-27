اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دما و خیزش گرد و خاک از روز پنجشنبه در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : از روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ تا جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ شاهد گرم شدن محسوس هوا، وقوع دماهای ۴۷ درجه و بالاتر و افزایش مصرف حاملهای انرژی در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی، جنوب شرقی و مرکزی استان خواهیم بود.
محمدسبزهزاری افزود : در این مدت احتمال گرمازدگی، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال آتشسوزی در مراتع و مزارع و احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در کشاورزی و دامداری وجود دارد.
وی توصیه کرد :صرفهجویی در مصرف آب و برق بهویژه در ساعات اوج مصرف ، اجتناب از ترددهای غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی ، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز ، استفاده از وسایلی مانند عینک آفتابی، کلاه و ... در صورت قرار گرفتن در معرض نور خورشید در نظرگرفته شود.
وی همچنین با اعلام هشدار سطح زرد برای وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای از صبح جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ تا اواخر وقت شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ (بهویژه بعدازظهرها) در غلب مناطق استان گفت: این شرایط در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی پایدار است.
سبزهزاری افزود: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، احتمال برخاستن گردوغبار موقتی و محلی و کاهش دید افقی، اختلال در سفرهای بینشهری، سقوط اشیاء، آسیب به سازههای سبک، احتمال خسارت به سازههای موقت (از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی)، احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تأخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشینآلات کشاورزی وجود دارد.
او توصیه کرد: بهکارگیری تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گردوغبار؛ پرهیز از سفرهای غیرضروری؛ احتیاط در خصوص سقوط اشیاء، آسیب به سازههای سبک و شکستن درختان؛ اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره؛ انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی در نظر گرفته شود.