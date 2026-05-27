منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: نیروهای امنیتی این کشور در جریان یک عملیات اطلاعاتمحور در ایالت بلوچستان، ۱۵ تروریست را به هلاکت رساندند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ براساس گزارش منابع امنیتی این عملیات پس از دریافت اطلاعات محرمانه درباره تحرکات عناصر مسلح در منطقه «مستونگ» انجام شد.
طی این عملیات نیروهای امنیتی با یورش به مخفیگاه تروریستها، چندین عضو گروه تروریستی ارتش آزادی خواه بلوچ (بی الای) را از پای درآوردند.
گفته میشود اطلاعات این عملیات از سوی یکی از عوامل وابسته به گروه مسلح غیرقانونی این گروه در نهادهای امنیتی قرار گرفته بود.
منابع امنیتی همچنین اعلام کردند در جریان عملیات مقادیری سلاح و تجهیزات متعلق به مهاجمان کشف و ضبط شده است.
این عملیات در حالی انجام شده که این گروه تروریستی اخیراً مسئولیت انفجار مرگبار در شهر کویته را که دهها کشته و زخمی برجای گذاشت، برعهده گرفته بود.