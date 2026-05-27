فیلم تلویزیونی «از کوچههای باران» به کارگردانی سید مجید موسویان، با روایتی معنوی از عشق و ارادت به بیتالله الحرام، چهارشنبه ۶ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ مهمان خانههای مخاطبان شبکه نمایش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «از کوچههای باران» محصول سال ۱۳۸۸، در جدول پخش شامگاهی این شبکه قرار گرفت.
این اثر ملودرامی مذهبی و اجتماعی است که با نگاهی انسانی، به موضوع ایمان و آرزوهای صادقانه میپردازد.
داستان این فیلم، روایتگر زندگی پیرزن روستایی و سادهدلی به نام «حیات» است. او سالهاست که آرزوی زیارت خانه خدا را در دل میپروراند، اما به دلیل مشکلات مالی، تاکنون موفق به انجام این سفر نشده است.
حیات که نمیخواهد از رویای خود دست بکشد، تصمیم میگیرد با بافتن قالیچهای که هر گره آن را با ذکر صلوات همراه میکند، هزینه سفر عمره خود را تأمین کند؛ اما اتمام این قالیچه، او را با چالشهای جدید و سرنوشتی متفاوت روبهرو میسازد.
در این فیلم ماندگار، جمعی از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون از جمله نرجس محمدی، اسماعیل خلج، شهین تسلیمی، حشمت آرمیده، پری کربلایی، مریم کاظمی و حبیب الهیاری به ایفای نقش پرداختهاند.