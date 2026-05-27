پیشبینی دمای بالای ۴۵ درجه برای استان بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش دما و رطوبت در استان خبر داد و پیشبینی کرد دما در برخی نقاط غیرساحلی به بیشاز ۴۵ درجه برسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی امروز چهارشنبه با وزش بادهای شمالی، سواحل و فراساحل جنوبی استان در ساعتهای مواج پیش بینی میشوند.
حسین مستانه از افزایش دما و رطوبت در استان خبر داد و افزود: تا روز جمعه، برای برخی نقاط استان دمای بالای ۴۵ درجه سلسیوس پیشبینی میشود و بر میزان رطوبت هوا نیز در این مدت افزوده خواهد شد.
وی گفت: از اواخر روز جمعه تا اواسط هفته آینده، با افزایش سرعت بادهای شمال غربی، خلیج فارس مواج خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر وضعیت جوی استان را شبانهروز آینده بیشتر صاف همراه با غبار محلی توصیف کرد و گفت: در برخی ساعتها وزش باد و در مناطق مستعد، احتمال خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.
وی جهت وزش باد ذت بیشتر شمال غربی تا جنوب غربی و گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۲ و در برخی ساعتها تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود که این سرعت در مناطق جنوبی و بر روی دریا به ۴۴ کیلومتر در ساعت نیز خواهد رسید.
مستانه ارتفاع موج دریا را در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ و در قسمتهای جنوبی تا ۱۵۰ سانتیمتر، از فردا در سواحل استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۶:۲۷، جزر اول ساعت ۱۳:۵۲، مد دوم ساعت ۱۹:۰۳ و جزر دوم ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه خواهد بود.