معاون وزیر آموزش و پرورش در قائم شهر گفت: جشنواره ابزارهای کمکآموزشی، تجلی خلاقیت معلمان مازندرانی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اختتامیه سومین جشنواره استانی "طراحی و ساخت ابزارهای کمکآموزشی" با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در شهرستان قائم شهر برگزار شد.
این رویداد بزرگ آموزشی که با استقبال چشمگیر فرهنگیان مازندران همراه بود، فرصتی برای نمایش توانمندیهای معلمان در تولید ابزارهای نوین، ارزان و اثرگذار برای تعمیق یادگیری دانشآموزان ابتدایی فراهم آورد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با تقدیر از همت والای معلمان مازندران گفت: فرصت حضور در نمایشگاه دستسازههای معلمان استان مازندران، تجلی خلاقیت و تلاشی است که برای بهبود یادگیری و ایجاد یادگیری عمیق و پایدار در دانشآموزان صورت میگیرد.
دکتر حکیمزاده با اشاره به هوشمندی معلمان در استفاده از کمترین امکانات افزود: معلمان مازندرانی ثابت کردند که با انگیزه بالا میتوان از محدودترین منابع، بهترین بهره را برد و محیطهای آموزشی را به فضایی پویا، جذاب و خلاق تبدیل کرد تا دانشآموزان از فرآیند یادگیری لذت ببرند.
وی با اشاره به دوران آموزش مجازی تصریح کرد: با وجود غیرحضوری بودن کلاسها، معلمان و مدیران اجازه ندادند چرخه آموزش متوقف شود و با کیفیت بالا، دانشآموزان را در مسیر دانایی حفظ کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه این جشنواره با همکاری معاونت آموزش ابتدایی و آموزشوپرورش قائم شهر بر پا شد گفت: هدف ما اصلاح محیطها و روشهای یادگیری برای تحقق عدالت آموزشی است.
کلبادینژاد با ارائه آماری از این رویداد افزار: در این جشنواره بیش از ۴ هزار اثر از سوی همکاران دوره ابتدایی به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوریهای تخصصی، ۴۰۰ اثر به جشنواره راه پیدا کردند.
نماینده مردم شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی هم بر رویکرد آینده این جشنواره تأکید کرد و گفت: تمامی ابزارهای ارائهشده ارزانقیمت هستند و در زندگی روزمره فرزندان ما ریشه دارند که همین ویژگی، انتقال مفاهیم آموزشی را سادهتر میکند.
عباسی تصریح کرد: پیشنهاد میکنم با تلفیق این جشنواره با جشنوارههایی نظیر جابر بن حیان و با توجه به ظرفیتهای موجود، شهرستان قائم شهر و استان مازندران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، میزبان چهارمین جشنواره ملی طراحی و ساخت ابزارهای کمکآموزشی کشور باشند.
وی افزود: این حرکت میتواند به یک جریان ملی برای انگیزه دادن به دانشآموزان برای حرکت به سمت قلههای دانش تبدیل شود.
این مراسم با اهدای لوح سپاس و جوایز ویژه به برگزیدگان و منتخبین استانی که با هنرمندی خود محیطهای آموزشی را متحول کردهاند، به پایان رسید.