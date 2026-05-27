به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی غالبا پایدار در گیلان، آسمان استان تا ظهر جمعه صاف تا نیمه ابری، مه آلود همراه با خیزش گرد خاک پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه با افزایش ابر در این مدت، گاهی بارش‌های رگباری باران به همراه رعد و برق و احتمال بارش تگرگ هم در گیلان مشاهده می‌شود، افزود: در پی وزش باد گرم در روز‌های پنجشنبه و جمعه، به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌های استان، دمای هوا به طور متوسط ۴ تا ۸ درجه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از ورود سامانه ناپایدار و بارش باران از عصر جمعه تا اوایل هفته آینده خبر داد.

محمد دادرس افزود: دریای خزر نیز با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، از امروز تا جمعه برای فعالیت‌های دریانوردی مناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۴۰ درصد است.