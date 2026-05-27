مقتدی صدر در بیانیهای از انحلال شاخه نظامی وابسته به جریان صدر موسوم به «سرایا السلام» خبر داد و خواستار پیوستن نیروهای این تشکیلات به نهادهای رسمی دولت عراق شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ مقتدی صدر اعلام کرد این تصمیم در راستای منافع ملی و برای جلوگیری از تهدیدهای پیشروی عراق اتخاذ شده است.
وی همچنین تأکید کرد: تمامی نهادهای وابسته به سرایا السلام از این پس بهصورت غیرنظامی فعالیت خواهند کرد و هرگونه نشانههاى مسلحانه کنار گذاشته میشود.
استقبال نخستوزیر عراق از تصمیم مقتدی صدر برای انحلال «سرایا السلام»
علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح، از تصمیم مقتدی صدر در اعلام انحلال «سرایا السلام» و پیوستن نیروهای آن به نهادهای دولتی استقبال کرد.
در بیانیه دفتر نخستوزیر عراق آمده است این اقدام در راستای تقویت اقتدار دولت، حاکمیت قانون و محدود شدن سلاح به دست دولت انجام شده و گامی مهم برای تقویت ثبات و امنیت کشور به شمار میرود.
الزیدی همچنین از سایر گروههای مسلح (مقاومت) خواست از این پس تحت چارچوب دولت و نهادهای رسمی فعالیت کنند.