به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: ۲۳ هکتار از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده سیوک شهرستان بویراحمد که سنوات گذشته بصورت غیر قانونی به ۱۰ شخص حقیقی واگذار شده بود ابطال سند و به بیت المال برگشت.

عبدال دیانتی نسب افزود: متاسفانه در سنوات قبل بدون توجه به قوانین و مقررات ناظر بر مناطق چهارگانه شامل «پارک ملی، منطقه حفاظت شده، آثار طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش» و نیز بدون استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست و همچنین بر خلاف مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال ۲۳ و نیم هکتار از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده سیوک شهرستان بویراحمد به ۱۰ شخص حقیقی واگذار شده بود.

دیانتی نسب با بیان اینکه استعلام قبل از هر گونه واگذاری حق کاذبی را برای شخص حقیقی و حقوقی ایجاد نمی‌کند اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند، قبل از هرگونه فعالیت اقتصادی و واگذاری اراضی در مناطق چهارگانه، استعلام لازم را از اداره کل حفاظت محیط زیست دریافت نمایند تا موجب ضایع شدن وقت مراجع قضایی نشود.