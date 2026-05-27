به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نمایش با هدف روایت دردناک مادری که پس از مدت کوتاهی از بدرقه فرزندش به مدرسه، برای جست‌وجوی او در بین خرابه‌های یک جنایت آمریکایی احضار می‌شود، جمعی از هنرمندان باتجربه عراقی دست به کار شدند و با اجرای نمایش خیابانی «ماکان میناب» فریاد آن خانواده داغداری شدند که درست در سالروز تولد فرزند هفت ساله‌شان، خبر شهادت او را دریافت کردند.

«اسراء یاسین»، بازیگر تئاتر و سینما در کشور عراق با ایفای نقش مادر «ماکان نصیری»، حکایت رنج بانویی را در خیابان المتنبی به تصویر کشید که با دستان خود گرد و غبار پلیور دلبندش را از شینطت‌های معمول یک پسرک پرجنب‌وجوش جنوبی تکانده بود و فارغ از هر هیاهویی او را برای تعلیم الفبا بدرقه مدرسه کرده بود. همان پلیور آبی معروف که روز قبل از حادثه با عشق آن را شسته و روی بند رخت به نگاه خورشید و بازی باد سپرده بود.

عابرین پرتعداد و برخی دکّه‌داران خیابان المتنبی در مرکز شهر بغداد با تجمع در گعده فعالان نام‌آشنای هنرهاى نمایشى در عراق، به نوعی خودشان به این اجرا پیوسته و با ندبه و اشک ایفاگر پرده‌هایی از این گونه دراماتیک شدند.

«یاسین»، بازیگر اصلی این اثر خیابانی با تاکید بر همین واقعیت در گفت‌و‌گو با رسانه‌های عراقی گفت: ما نمایشی را اجرا کردیم که تماشاگران آن فارغ از معذوریت ارقام سنگین بلیت و محدودیت یک سالن سربسته، خودشان بخشی از یک کار شده و به نوعی ماهیت‌بخش این اراده جمعی در روایت مصائب پیدا و پنهان یک جنگ تحمیلی شدند.

بازیگر سریال «بیت الطین» ادامه داد: در ماجراجویى‌های اخیر ایالات متحده در خاورمیانه کوچک‌ترین عضو یک خانواده هرمزگانی به بزرگ‌ترین سند جنایت امپریالیسم آمریکایی و به‌تبع آن برگ متقن حقانیت جمهوری اسلامی در عرصه جهانی تبدیل شد. از همین رو با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در عراق نمایشی را به قلم علی عبدالنبی الزیدی در قلب بغداد اجرا کردیم که واکنش‌های گیرا و ماندگار آن هرگز محصور در این اقلیم عربی نشد.

«شارع المتنبی» در حد فاصل رود دجله و خیابان الرشید، سال‌هاست به عنوان قطب فرهنگی ملت عراق اشتهار یافته و انواع محصولات فرهنگی در این پاتوق به علاقه‌مندان ارایه می‌شود.