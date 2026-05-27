عید قربان نماد اتحاد مسلمانان و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: عید سعید قربان جلوهای از اتحاد، همبستگی و ایستادگی مسلمانان در برابر شیطان و جنایتکاران عالم است و جهان اسلام باید با وحدت و دفاع از اسلام ناب محمدی در مقابل استکبار جهانی مقاومت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آیتالله دری نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در خطبههای نماز عید سعید قربان، با اشاره به جنایتهای استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی شیاطین خونخوار دنیا هستند و مسلمانان جهان باید با اتحاد و همبستگی در برابر توطئهها و جنایتهای آنان ایستادگی کنند.
وی با اشاره به تداوم دشمنیها و توطئههای آمریکا حتی در دوران آتشبس افزود: دشمن باید بداند هرگونه تعرض و تکرار خطاهای گذشته با پاسخ کوبنده ملت ایران و ضربات خردکننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
امام جمعه اراک در ادامه با تشریح نعمات الهی برای ملت ایران گفت: وجود رسول مکرم اسلام (ص)، اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و تنفس زیر پرچم ولایت از بزرگترین نعمتهای الهی است که خداوند به ملت بزرگ ایران عطا کرده است.
آیتالله دری تأکید کرد: ملت ایران باید با حرکت در مسیر ولایت، از آرمانهای امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، قائد شهید امت، رهبر معظم انقلاب و خون پاک شهدا دفاع کند.