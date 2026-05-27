

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صبح امروز نماز عید سعید قربان با تشکیل صفوف به هم پیوسته، با حضور مردم ولایتمدار شهر رباط سنگ و روستا‌های اهل تسنن گونجوک و سلطان آباد منطقه رخ برگزار شد.

در مراسم اقامه نماز عید سعید قربان حجت الاسلام یعقوبی نماینده امام جمعه تربت حیدریه در منطقه رخ در خصوص فضلیت عید سعید قربان، حج و قربانی کردن در این روز عید مهم مسلمین مطالبی ارزشمندی را بیان کرد.

مردم خدا جوی بخش رخ تربت حیدریه نماز عید سعید قربان را در مساجد این منطقه اقامه کردند.