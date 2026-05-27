کمینه دمای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش یک تا ۲ درجهای کمینه دما در ۲۴ ساعت پیش رو خبر داد و گفت: دمای بیشینه روند افزایشی خواهد داشت.
لیلا امینی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
وی ادامه داد: از امروز تا اواسط هفته آینده در سطح استان به تناوب، وزش باد به نسبت شدید تا شدید گاهی توفان لحظهای پیشبینی میشود.
امینی با بیان اینکه توفان لحظهای به ویژه در ساعات بعدازظهر رخ خواهد داد، گفت: خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد و فعال شدن کانونهای گردو خاک داخلی استان، نفوذ گرد و خاک از مرزهای غربی به استان، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در روزهای پیش رو ادامه دارد.
بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان در ساعات پیش رو بین ۳۴ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.