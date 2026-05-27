رایزنیهای فشرده معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در حاشیه اجلاس بینالمللی امنیتی مسکو همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ علی باقری کنی معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس بینالمللی مقامات عالی امنیتی به مسکو سفر کرده است، در ادامه رایزنیهای فشرده سیاسی-امنیتی با مقامات شرکت کننده در این اجلاس، امروز با خانم «نیتشاوهنی» وزیر مشاور ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، «گابریل لوچینگر» مشاور امنیت ملی سوئیس و «محمد یعقوب مجاهد» وزیر دفاع افغانستان گفتوگو کرد.
علی باقریکنی روز گذشته نیز با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق و ژنرال «آزاد سجاد خان» معاون سازمان امنیت پاکستان، درباره طیف وسیعی از مباحث و موضوعات دوجانبه و منطقهای از جمله اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و روند مذاکرات با میانجیگری پاکستان گفتوگو کرد.
علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه در دومین روز سفر به مسکو با گابریل لوچینگر مشاور امنیت ملی سوئیس دیدار و گفتوگو کرد.
باقری در این دیدار تاکید کرد: منشا ناامنی و بی ثباتی در منطقه آمریکا و رژیم صهیونی هستند و نمیتوانند در آینده منطقه جایگاهی داشته باشند.
لوچینگر مشاور امنیت ملی سوئیس نیز با اشاره به مذاکرات سال گذشته خود با شهید علی لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، مراتب تسلیت خود را ابراز و آمادگی سوئیس برای همکاری با ایران در موضوعات منطقهای و بینالمللی را اعلام کرد.
مذاکره و رایزنی با مقامات عالی امنیتی کشورهای عضو بریکس و شانگهای و نیز روسای هیئتهای امنیتی برزیل و تایلند از دیگر برنامههای علی باقری کنی در مسکو خواهد بود.
معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان روز پنجشنبه در مراسم گشایش چهاردهمین اجلاس بینالمللی امنیتی روسیه سخنرانی میکند.
بیش از ۱۴۰ هیئت بلندپایه امنیتی از ۱۲۰ کشور در مجمع بینالمللی امنیتی روسیه که به مدت چهار روز برگزار خواهد شد، شرکت کردهاند.
در جریان برگزاری چهاردهمین نشست سالانه بینالمللی مقامات عالیرتبه امنیتی، شش نشست چندجانبه در قالبهای بریکس، شانگهای، آسهآن، آسیای مرکزی، کشورهای ساحل آفریقا و نشست ویژه کشورهای آفریقایی برگزار میشود.
همچنین ۲۱ رویداد شامل میزگردها، کنفرانسها، پنلهای تخصصی و نشستهای راهبردی، ۲۵ نمایشگاه تخصصی و صنعتی در حاشیه اجلاس امسال برگزار خواهد شد.