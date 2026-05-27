معاون وزیر نیرو گفت: ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر از هزار و ۲۵۰ مگاوت به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در برنامه روایت خدمت شبکه خبر از برنامه‌های کشور در زمینه توسعه تجدیدپذیر‌ها بیان کرد.

محسن طرزطلب گفت: ظرفیت تولید برق در دولت چهاردهم از هزار و ۲۵۰ مگاوات به ۵ هزار مگاوات رسید

محسن طرز طلب گفت: قرار است تا اواسط تیر ظرفیت تولید برق با انرژی‌های تجدید پذیر به ۷هزار مگاوات برسد, با برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است میزان تولید برق با انرژی‌های تجدید پذیر تا انتهای شهریور به ۱۱ هزار مگاوات برسد.

معاون وزیر نیرو گفت: ۹۰۰ ساختگاه بخش خصوصی و دولتی در ۳۱ استان کشور با حمایت و پشتیبانی ساتبا و صندوق توسعه ملی مشغول تولید انرژی‌های تجدید پذیر هستند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)گفت: نیروگاه تجدید پذیر سوخت مصرف نمی‌کند و اگر طبق برنامه پیش برویم و تا انتهای سال به تولید ۱۵ هزار مگاوات برسیم معادل ۷ میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می‌شود. سال گذشته ۱۰ میلیارد متر مکعب سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور مصرف شد با این سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی ظرف یکسال و نیم از محل فروش سوخت معادل به کشور بر می‌گردد.

وی وعده داد اگر مردم صرفه جویی کنند با همراهی و مدیریت مصرف آنها در تابستان پیش رو خاموشی نداریم و تمام برنامه وزارت نیرو این است که برق منازل و صنایع قطع نشود یا بسیار محدود باشد.

وی گفت: طبق قانون صنایع انرژی بر باید تا انتهای سال ۱۴۰۴ برق خود را تامین کنند و ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه سیکل ترکیبی تولید کنند، اما متاسفانه صنایع مطابق قانون همراهی نکردند. والان، چون با محدودیت رو‌به‌رو شدند به نیروگاه تجدیدپذیر روآوردند.

رئیس ساتبا از سامانه مهرسان که بستری ملی برای ثبت نام، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک است هم در این برنامه گفت که با هدف تسهیل فرایند‌های مربوط به خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی، در دسترس مشترکین قرار گرفته است.

طرزطلب هزینه تمام شده را برای نیروگاه ۵ کیلو واتی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بیان کرد و گفت: اگرکسی بخواهد از ذخیره ساز هم استفاده کند هزینه آن در حدود ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر می‌شود.

وی گفت: طرح نیروگاه خورشیدی در ادارات و مدارس هم در حال اجراست و از هفته آینده در برخی استان‌ها آغاز می شود تادر ۴ ماه آینده تمام شود و بتواند هزینه مدارس را تامین کند.

وی در پایان از همه همکاران خود که در ایام جنگ و عید پای کار بودند و هستند قدردانی کرد.