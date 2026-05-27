وزیر امور خارجه پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به تشدید تنشها در خاورمیانه، بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس تاکید کرد و خواستار خویشتنداری و کاهش تنشها شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان که برای شرکت در نشست عالیرتبه شورای امنیت به نیویورک سفر کرده بود، در سخنانی در نشست «حفظ صلح و امنیت بینالمللی؛ پاسداری از اهداف و اصول منشور ملل متحد و تقویت نظام بینالمللی مبتنی بر سازمان ملل» گفت: ادامه هرگونه درگیری جدید در خاورمیانه، پیامدهای خطرناکی برای امنیت منطقه و جهان خواهد داشت.
وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا تاکید کرد: اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات باید درباره همه پروندههای طولانیمدت مطرح در شورای امنیت اجرا شود.
وی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: همه جهان ما را زیر نظر دارند و حفظ صلح و امنیت منطقهای اهمیت حیاتی دارد.
وزیر امور خارجه پاکستان افزود: پاکستان به عنوان همسایه دوست ایران و کشوری برادر برای کشورهای حوزه خلیج فارس، همواره از خویشتنداری، گفتوگو و کاهش تنش حمایت کرده است.
اسحاق دار همچنین اعلام کرد: پاکستان و چین در جریان سفر اخیر مقامات بلندپایه دولت اسلام آباد به پکن، یک برنامه پنجمحوری برای صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه تدوین کردهاند.
به گفته وی، وقوع یک جنگ طولانی جدید نه فقط برای منطقه بلکه برای کل جهان تهدیدی جدی خواهد بود.
وزیر امور خارجه پاکستان هشدار داد: ادامه بحران میتواند صلح منطقهای، امنیت انرژی جهان و تلاشهای بشردوستانه را که هم اکنون نیز تحت فشار قرار دارند، با آسیبهای بیشتری مواجه کند.
وی افزود: اسلامآباد تمام تلاش خود را بهکار گرفته تا راهحلی پایدار برای بحرانها پیدا شود؛ راهحلی که به صلح و ثبات منطقه منجر شود.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین با انتقاد از افزایش شکاف میان کشورها و بیتوجهی فزاینده به قوانین بینالمللی گفت: جهان به یک نظم بینالمللی قدرتمند با محوریت سازمان ملل نیاز دارد.
اسحاق دار تاکید کرد: در شرایطی که بیاعتنایی به قوانین بینالمللی رو به افزایش است، تأکید چین بر تقویت نظم بینالمللی با محوریت سازمان ملل، بسیار بهموقع و ضروری است.