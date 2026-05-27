دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در دیدار با آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، با تمجید از عملکرد استان بوشهر در نوسازی زیرساختهای فرهنگی، این استان را یکی از مناطق خلاق و پیشرو در بازطراحی و بازسازی کتابخانههای فرسوده معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزاده نظربلند در جریان سفر به استان بوشهر، با آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری؛ نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر، دیدار و گفتوگو کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این دیدار، با اشاره به وضعیت برخورداری روستاهای استان از فضاهای کتابخانهای، اظهار کرد: از مجموع ۸۳۵ روستای استان بوشهر، ۸۱۵ روستا فاقد کتابخانه عمومی هستند. با توجه به حد نصاب جمعیتی، برخی از این روستاها شرایط احداث کتابخانه ثابت را ندارند که راهکار مناسب برای آنها، راهاندازی کتابخانههای سیار است.
نظربلند با بیان اینکه بوشهر جزو ۶ استان فاقد کتابخانه سیار در کشور است، بر ضرورت رفع این خلأ مهم زیرساختی در این استانِ تاریخمند تأکید کرد.
وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی بوشهر گفت: زمین این پروژه تأیید و اختصاص یافته است و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و تأمین اعتبارات لازم، عملیات ساخت این مرکز فرهنگی هرچه سریعتر آغاز شود.
در ادامه این دیدار آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، کتاب را مظهر تمدنسازی توصیف کرد و گفت: کتاب یک معجزه است، همانطور که خداوند متعال آخرین معجزه خود را در قالب کتاب نازل فرمود که این نشاندهنده جایگاه رفیع دانایی در مسیر تکامل بشری است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، با تبیین ظرفیتهای علمی نخبگان این استان، تصریح کرد: بوشهر در حوزه کتابت و پرورش نویسندگان و پژوهشگران پیشینهای قابلاعتنا دارد، بهگونهای که در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ مؤلف در این استان آثار ارزشمندی را در سطوح عالی و تخصصی به رشته تحریر درآوردهاند.
آیتالله صفایی بوشهری که خود تاکنون ۱۰۳ اثر علمی و پژوهشی تألیف کرده، با انتقاد از کمبود زیرساختهای کتابخانهای بهویژه در نقاط روستایی، افزود: علیرغم وجود چنین پشتوانه غنی انسانی و فرهنگی، استان بوشهر با کمبودهای جدی در حوزه زیرساختهای کتابخانهای مواجه است که در شأن مردم این استان نیست و باید با همت مسئولان مرتفع شود.