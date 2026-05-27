به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان در حاشیه برگزاری این مانور در گچساران گفت: با توجه به بارش‌های خوب امسال و افزایش رویش علف در مراتع استان خطر وقوع آتش سوزی‌ها در این مراتع در فصول گرم سال را دوچندان کرده است.

منوچهر محمدی افزود: براساس تجارب سنوات گذشته بویژه در سال‌های پر بارش، در صورت وقوع آتش سوزی‌ها بخش زیادی از مراتع و جنگل‌های استان طعمه حریق شده و از بین می‌رود.

محمدی با بیان اینکه برگزاری مانوار‌های مقابله با آتش سوزی‌های احتمالی در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: به همین منطور با مشارکت نیرو‌های عضو ستاد مدیریت استان بویژه منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان گچساران مانور اطفاء حریق در مراتع این شهرستان برگزار و نیرو‌های شرکت کننده سطح توان خود برای مقابله به آتش سوزی‌ها را محک زدند.

وی ایجاد آمادگی هرچه بیشتر نیرو‌های برای اطفاء حریق و مقابله به آتش سوزی‌ها را یکی دیگراهداف مهم این مانور اعلام کرد و گفت: تلاش می‌شود با تامین تجیهزات مورد نیاز از جمله دمنده در دیگر شهرستان‌های استان نظیر چنین مانوری برای ایجاد آمادگی نیرو‌های منابع طبیعی، محیط زیست و نیرو‌های مردمی برگزار شود.