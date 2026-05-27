برگزاری مانور مقابله با آتش سوزی مراتع استان در گچساران
با شرکت دستکاههای عضو مدیریت بحران مانور مقابله با آتش سوزی مراتع استان در گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان در حاشیه برگزاری این مانور در گچساران گفت: با توجه به بارشهای خوب امسال و افزایش رویش علف در مراتع استان خطر وقوع آتش سوزیها در این مراتع در فصول گرم سال را دوچندان کرده است. منوچهر محمدی افزود: براساس تجارب سنوات گذشته بویژه در سالهای پر بارش، در صورت وقوع آتش سوزیها بخش زیادی از مراتع و جنگلهای استان طعمه حریق شده و از بین میرود. محمدی با بیان اینکه برگزاری مانوارهای مقابله با آتش سوزیهای احتمالی در شهرستانها در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: به همین منطور با مشارکت نیروهای عضو ستاد مدیریت استان بویژه منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان گچساران مانور اطفاء حریق در مراتع این شهرستان برگزار و نیروهای شرکت کننده سطح توان خود برای مقابله به آتش سوزیها را محک زدند. وی ایجاد آمادگی هرچه بیشتر نیروهای برای اطفاء حریق و مقابله به آتش سوزیها را یکی دیگراهداف مهم این مانور اعلام کرد و گفت: تلاش میشود با تامین تجیهزات مورد نیاز از جمله دمنده در دیگر شهرستانهای استان نظیر چنین مانوری برای ایجاد آمادگی نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست و نیروهای مردمی برگزار شود.