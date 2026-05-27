پخش زنده
امروز: -
۱۱۶۰ بسته گوشت گرم به همت کانونهای خدمت رضوی بابلسر، بین نیازمندان این شهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با آغاز دهه ولایت و فرا رسیدن عید سعید قربان، کانونهای خدمت رضوی شهرستان بابلسر با تکیه بر دستان پرمهر خیرین و همت خادمان خود، اقدام به ذبح قربانی و توزیع گوشت گرم میان نیازمندان کردند.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان بابلسر، ضمن تبریک عید سعید قربان و تشکر از خیرین، با اشاره به ضرورت این اقدام خداپسندانه گفت: امسال با توجه به فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی ناشی از شرایط جنگی، بر آن شدیم تا با همیاری خیرین عزیز، باری از دوش نیازمندان برداریم که در همین راستا، با ذبح و قربانی ۵۸ رأس گوسفند و یک رأس گوساله، ۱۱۶۰ بسته گوشت گرم تهیه و میان خانوادههای کمتر برخوردار توزیع شد تا در این ایام مبارک، لبخند و شادی را بر لبان این عزیزان بنشانیم.
شجاع اله ولی تبار ارزش ریالی این بستههای معیشتی را یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون تومان اعلام کرد.
وی با قدردانی از همت والای خیرین، خادمیاران و کانونهای محلی شهرستانهای بابلسر، بهنمیر و هادی شهر، بر استمرار این خدمات تأکید کرد و افزود: تمام تلاش ما این است که با بهره گیری از روحیه جهادی و در تمامی مناسبتها و ایام الله سال، خادمی صادق و بی منت برای این خانوادههای عزیز باشیم.