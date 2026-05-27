کارشناس هواشناسی: روند تغییرات دما از فردا (۷ خرداد) افزایشی بوده و وقوع دما‌های ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه در استان اوایل هفته آینده قابل پیش بینی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس خروجی نقشه‌های پیش یابی و کاهش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، روز‌های ۵ شنبه و جمعه (۷ و ۸ خرداد) مقداری از سرعت وزش باد و گرد و خاک کاسته خواهد شد و همچنین گاهی وزش تند باد و در مرز شرقی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

زارعی با بیان اینه به لحاظ دمایی از فردا مجددا روند تغییرات دما افزایشی است و هوا گرمتر می‌شود، افزود: این افزایش سبب وقوع حداکثر دمای ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه در اوایل هفته آینده خواهد شد.