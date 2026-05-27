مدیرکل آموزش و پرورش البرز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما مرکز البرز؛ گفت: برای برگزاری آزمون‌های پایه‌های هفتم تا دهم که قرار است به صورت غیرحضوری برگزار شود، سامانه جدید شاد درکنار پیام رسان‌های داخلی بله وایتا آماده شده است

فرزاد شعبانی افزود: فرایند آزمون به این ترتیب است که مدرسه باید برنامه امتحانی را در شاد تعریف و معلمان نسبت به همان برنامه، سوالات را طراحی و بارگذاری کنند تا دانش آموزان در زمان تعیین شده وارد و امتحانشان را انجام دهند.

او گفت: این سامانه به صورت اختیاری در اختیار مدارس قرار گرفته و برای پایه‌های هفتم تا دهم است و جمعیتی که از آن استفاده می‌کند آنقدر نیست که باعث کندی شبکه شود.

بنا براعلام مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش ظرف امروز و فردا سامانه جدید در صفحه اول شاد رونمایی و بارگذاری خواهد شد و آموزش نحوه استفاده از آن برای دانش‌آموزان و معلمان منتشر می‌شود.

استان البرز ۵۴ هزار دانش آموز پایه هفتم تادهم دارد که امتحانات آنها از شنبه هفته آینده ۹ خرداد به صورت غیرحضوری آغاز خواهد شد.