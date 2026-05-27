به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان، مانور ساماندهی دام‌های نذری در نیشابور برگزار شد.

دکتر علی سلیمانی، رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور افزود: خدمات کشتارگاه در روز عید قربان رایگان است و از شهروندان درخواست می‌کنیم برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، حتماً دام خود را در کشتارگاه ذبح کنند. و در کشتارگاه، بازرسی بهداشتی و شرعی دام‌ های نذری خیران، موسسات خیریه، کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مردم عزیز باید گوشت حاصل از ذبح را به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی‌گراد در یخچال نگهداری کنند تا از این بیماری مشترک پیشگیری شود.

دکتر سلیمانی در پاسخ به سوالی درباره بیماری تب برفکی در شهرستان‌های زبرخان و نیشابور، گفت: خوشبختانه بیماری تب برفکی تحت کنترل است و با اقدامات دامداران و واکسیناسیون به‌ موقع توسط اکیپ‌های دامپزشکی، در بهترین حالت ممکن قرار داریم. مشکل اصلی ما در روز عید قربان، بیماری تب کریمه کنگو است و از نظر تب برفکی مشکل خاصی وجود ندارد، ضمن اینکه تب برفکی جزو بیماری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب نمی‌شود.