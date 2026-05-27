معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان در جریان سفر رییس جمهور مصوب شده بود که تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز چهارشنبه در نشست کارگروه سرمایهگذاری استان اردبیل با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی افزود: پرداخت تسهیلات تکلیفی و اعتبارهای مرتبط با سفر رییس جمهور به اردبیل از سوی بانکهای عامل در حال انجام بوده و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال از مجموع ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
وی افزود: بانکهای عامل باید پرداخت مبلغ باقی مانده از تسهیلات تکلیفی و اعتبارهای سفر رییس جمهور به اردبیل را در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند تا روند اجرای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در استان با شتاب بیشتری دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اجرایی شدن تفاهمنامههای سرمایهگذاری و سرعتبخشی به پرداخت تسهیلات را جزو اولویتها برشمرد و افزود: عملیات اجرایی هشت طرح سرمایهگذاری که تفاهمنامه آنها در جریان سفر رییس جمهور به امضا رسید و همچنین طرحهای همایش بینالمللی سرمایهگذاری اردبیل همزمان با هفته دولت آغاز میشود.
خلیلی عنوان کرد: اجرایی شدن تفاهمنامههای مورد اشاره بر اساس تاکیدهای استاندار اردبیل، از مهمترین برنامههای اقتصادی استان در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهشمار میرود و به جد پیگیری میشود.
هشت طرح مرتبط با تفاهمنامههای سرمایهگذاری در حوزههای تولید، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن در ادامه این نشست با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و متقاضیان بررسی شد و هماهنگیهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی آنها انجام گرفت.
در جریان سفر سال گذشته رییس جمهور به استان اردبیل اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکتها و هلدینگها مورد تصویب قرار گرفت.