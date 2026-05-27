به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز چهارشنبه در نشست کارگروه سرمایه‌گذاری استان اردبیل با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی واحد‌های اقتصادی افزود: پرداخت تسهیلات تکلیفی و اعتبار‌های مرتبط با سفر رییس جمهور به اردبیل از سوی بانک‌های عامل در حال انجام بوده و تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ریال از مجموع ۲۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

وی افزود: بانک‌های عامل باید پرداخت مبلغ باقی مانده از تسهیلات تکلیفی و اعتبار‌های سفر رییس جمهور به اردبیل را در کم‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند تا روند اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان با شتاب بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و سرعت‌بخشی به پرداخت تسهیلات را جزو اولویت‌ها برشمرد و افزود: عملیات اجرایی هشت طرح سرمایه‌گذاری که تفاهم‌نامه آنها در جریان سفر رییس جمهور به امضا رسید و همچنین طرح‌های همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل همزمان با هفته دولت آغاز می‌شود.

خلیلی عنوان کرد: اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های مورد اشاره بر اساس تاکید‌های استاندار اردبیل، از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی استان در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود و به جد پیگیری می‌شود.

هشت طرح مرتبط با تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن در ادامه این نشست با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان بررسی شد و هماهنگی‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی آنها انجام گرفت.

در جریان سفر سال گذشته رییس جمهور به استان اردبیل اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مورد تصویب قرار گرفت.