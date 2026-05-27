چهار مستند مرمت شده از دوران دفاع مقدس، باهدف انتقال تجربه به نسل امروز در برنامه «روایت جنگ در دل جنگ» به نمایش درمی آیند.

مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بااشاره به برنامه «روایت جنگ در دل جنگ» گفت: این چهار فیلم مستند، درباره دفاع مقدس ۸ سال است که در دهه شصت ساخته شده و اکنون نسخه‌های مرمت شده آن در فیلم خانه ملی آماده به نمایش در آمد.

مسعود نجفی ادامه داد: روایت جنگ در دل جنگ همراه با نشست‌های سازندگان این مستند‌ها انجام شد که سعی داشت مرور و تجربه نگاری آن روز هارا به نسل امروز انتقال دهد.

مدیر کل رابطه عمومی سازمان سینمایی بااشاره به اینکه هدف از انتخاب مستند در این روز‌ها گفت: مستند زبان گویا تری برای انتقال تجربه‌ها دارد و حسن این مستند این بود که برخی از مستند‌های بعد از اسکن، نمایش اولشان بود.

او با اشاره به مستند‌ها گفت: ما «پل آزادی» را داشتیم ساخته زنده یاد مهدی مدنی که نسشت آن را با آقای داود فیلمبردار آن برگزار کردیم و سه مستند ساخته آقای هوشنگ توکلی، کربلا ۵ ساخته آقای جواد شمقدری و بکوبید دهل‌ها را به کارگردانی آقای جمال شورجه که همه در دل روز‌های جنگ ساخته شده که این روز‌ها به شنیدن آن‌ها نیاز داریم.