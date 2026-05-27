هشتمین قسمت از مجموعه مستند «من زندهام» با نام «نقش جهان»، امشب با تمرکز بر آسیبهای وارد شده به بناهای تاریخی و میراث ماندگار شهر اصفهان از جمله عالیقاپو و چهلستون در دوران جنگ، روی آنتن شبکه نسیم میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند تلویزیونی «من زندهام» که به بازخوانی وقایع و ایستادگیهای دوران دفاع مقدس میپردازد، در ایستگاه هشتم به شهر تاریخی اصفهان رسیده است.
این قسمت که با عنوان «نقش جهان» تولید شده، روایتی تکاندهنده از حمله به میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی این شهر را به تصویر میکشد.
در این قسمت، دوربین «من زندهام» به سراغ بناهای شاخصی همچون کاخ چهلستون، عمارت عالیقاپو و ساختمان استانداری اصفهان رفته است تا خسارات و آسیبهای ناشی از حملات آن دوران را از زوایایی نو بازگو کند.
این مجموعه مستند که در قسمتهای پیشین خود به روایت ایستادگی در تنگه هرمز، جزیره هرمز، میناب و بندرعباس در روزهای دشوار «جنگ تحمیلی سوم» پرداخته بود، حالا با سفر به مرکز ایران، سرگذشت آثار باستانی اصفهان را در تلاطم جنگ بررسی میکند.
قسمت هشتم مستند «من زندهام» امشب، حوالی ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه نسیم پخش خواهد شد تا مخاطبان را با بخشی کمتر شنیده شده از تاریخ مقاومت و صیانت از هویت ملی آشنا کند.