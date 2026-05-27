بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیدحسین حسینی در جمع خبرنگاران به تشریح پایداری حوزه صنعت در شرایط خاص جنگ ۴۰ روزه پرداخت و اظهار کرد: در حالی که در بسیاری از کشورها با بروز شرایط جنگی، زنجیره تأمین کالا دچار فروپاشی میشود، در کشور ما ایران با تدابیر دولت، چرخ تولید در استان بوشهر حتی در زیر باران موشکها نیز به فعالیت خود ادامه داد.
وی با اشاره به رصد مستمر واحدهای تولیدی در طول جنگ ۴۰ روزه اخیر، اظهار کرد: همکاران ما به صورت روزانه واحدهای تولیدی کالاهای حساس و ضروری سبد غذایی را پایش میکردند. گزارشهای این پایشها به صورت روزانه جمعآوری و از طریق وزیر صمت به مرکز تصمیمگیری کشور انتقال داده میشد. در این مدت، ارتباط با واحدهای صنعتی حتی در روزهای تعطیل برقرار بود و بازدیدهای میدانی متعددی با حضور مسئولان استانی برای رفع موانع تولید انجام شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر در خصوص میزان خسارتهای وارد شده به زیرساختهای صنعتی استان، تصریح کرد: از مجموع ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی استان بوشهر، ناحیه صنعتی «سرپل» مورد آسیب مستقیم قرار گرفت. در این ناحیه، یک واحد تولیدی حدود ۹۰ درصد و واحد دیگری بین ۱۵ تا ۲۰ درصد دچار خسارت شدند. همچنین حدود ۱۵ واحد دیگر نیز آسیبهای مختصری دیدهاند و در حال حاضر گروه کارشناسی رسمی ۳ نفره دادگستری در حال ارزیابی دقیق میزان خسارات هستند تا بر اساس گزارش نهایی آنها، فرآیند جبران خسارت طی شود.
وی با اعلام آمار پایش واحدهای فعال، افزود: از میان ۵۸۰ واحد تولیدی فعال در شهرکهای صنعتی استان، با بیش از ۴۰۰ واحد تماس مستقیم برقرار شده و مسائل آنها مورد رصد قرار گرفته است. طبق این پایش، مهمترین چالشهای فعلی صنعتگران استان به ترتیب اولویت، «تأمین سرمایه در گردش»، «کمبود مواد اولیه» و «محدودیت بازار» برای برخی محصولات فصلی نظیر نوشتافزار است که نتایج این ارزیابیها جهت اتخاذ تصمیمهای لازم در اختیار مسئولان ارشد استانی قرار گرفته است.
حسینی همچنین به بسته حمایتی مصوب هیئتمدیره سازمان برای صنایع تحت تأثیر جنگ اشاره کرد و گفت: در مرحله اول، اقساط سررسید شده از ۱۰ اسفند ماه به مدت ۳ ماه بدون جریمه یا سود استمهال شد. در مرحله دوم نیز با مصوبه ستاد ملی، چکهای نزد شرکت شهرکها تا شش ماه استمهال گرفتند. همچنین تسهیلاتی برای جابهجایی واحدهایی که تمایل به فعالیت در نقاط ایمنتر داشتند در نظر گرفته شد و ترخیص ماشینآلات با ضمانتنامه بانکی به جای چک نیز برای تسهیل امور تولیدکنندگان اجرایی شده است.
وی از مشوقهای ویژه برای جذب سرمایهگذار در سال ۱۴۰۵ خبر داد و یادآور شد: برای حمایت از توسعه سرمایهگذاری، قیمت زمین واگذار شده در فروردین و اردیبهشت امسال بر اساس قیمتهای مصوب اسفند ۱۴۰۴ محاسبه شد. همچنین میزان پیشپرداخت نقدی برای واگذاری زمین در شهرکهای غیربرخوردار یا کمتقاضا، از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت تا مسیر برای ورود کارآفرینان به چرخه تولید استان هموارتر شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر با تمجید از روحیه جهادی تولیدکنندگان بوشهری بر تداوم خدماترسانی تأکید و بیان کرد: در ایام جنگ ۴۰ روزه، شاهد بودیم که کارگران و مدیران صنعتی بوشهر با وجود تهدیدات، حضور در سنگر تولید را یک تکلیف ملی دانسته و اجازه ندادند خللی در تأمین مایحتاج مردم ایجاد شود. این حماسه تولید در کنار حماسه رزمندگان، مانع از خالی شدن قفسه فروشگاهها و بروز شوکهای اقتصادی در جامعه شد.
حسینی عنوان کرد: اولویت اصلی ما در سال جاری، علاوه بر ایجاد زیرساختهایی نظیر برق، گاز و جاده در شهرکهای جدید، تمرکز بر توانمندسازی و آموزش واحدهای صنعتی موجود است. تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گرههای اعتباری و مواد اولیه ۴۰۰ واحد شناسایی شده را باز کنیم تا صنعت استان بوشهر با شتاب بیشتری به سمت شکوفایی حرکت کند.