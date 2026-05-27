به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت زردآلو در بیش از هزار هکتار باغ‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار و ۶۰۰ تن محصول برداشت کنند.

مهدی امینی با بیان اینکه برداشت این محصول تا پایان خردادماه ادامه دارد، افزود: با هدف کاهش خسارت سرمازدگی، جهاد کشاورزی توسعه باغ‌های زردآلو را با استفاده از ارقام دیرگل در راستای کار خود قرار داده است.

تصدیقی مسئول باغبانی هم گفت: امسال حدود ۶۰۰ هکتار از باغ‌های زردآلو با خسارت صددرصدی و ۳۰۰ هکتار با خسارت ۵۰ درصدی رو‌به‌رو و میزان خسارت این سرمازدگی بیش از ۲ همت برآورد شده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.